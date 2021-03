NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Reckitt Benckiser vor den am 28. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5950 Pence belassen. Das Jahr 2021 dürfte für den Reinigungsmittelhersteller stark begonnen haben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Allerdings sei die Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie das Geschäftsjahr 2022 noch mit Unwägbarkeiten behaftet./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2021 / 22:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2021 / 22:48 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.