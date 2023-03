FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe umsatz- und ergebnisseitig die Konsensschätzung leicht übertroffen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ertragskraft - ausgedrückt in der bereinigten Ebit-Marge ohne das chinesische Babynahrungsgeschäft - sei etwas höher als von ihm und dem Konsens erwartet ausgefallen./ck/edh;