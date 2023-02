FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Reckitt anlässlich eines Babynahrungsrückrufs in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Der Rückruf betreffe weniger als 0,5 Prozent des vom Konsumgüterkonzern in den USA verkauften Volumens an Enfamil-Säuglingsnahrung, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern sei das Problem aus finanzieller Sicht gering. Allerdings errege der Vorfall ein hohes Maß an Medienaufmerksamkeit und könnte zu einem größeren Problem für die Marke Enfamil werden./edh/ag;