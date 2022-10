FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Reckitt von 7200 auf 6900 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen für den Konsumgüterhersteller. Er reduzierte wegen der Erwartung eines schwächeren Geschäfts mit Hygieneartikeln seine Wachstumsprognose für den vergleichbaren Umsatz im kommenden Jahr. Dagegen hob er seine operativen Margenschätzungen für 2022 und 2023 leicht an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.