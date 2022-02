HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt nach Zahlen zum vierten Quartal 2021 von 7525 auf 7480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen über kurzfristigen Druck auf den britischen Konsumgüterkonzern schwänden, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2022 wiesen in Richtung einer Rückkehr zu Ergebniswachstum./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.