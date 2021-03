ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8300 Pence belassen. Wie erwartet sei das Wachstum im vierten Quartal des Haushaltswaren-Herstellers im Vergleich zum Vorquartal deutlich zurückgegangen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2021 werde eine zweigeteilte Sache werden für Reckitt, wobei er vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit einer Erholung der Geschäfte rechne./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 23:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 23:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.