ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 8600 auf 8750 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Umsatzwachstum des Konsumgüterherstellers sei das dritte Quartal in Folge deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch sei es für Anleger nicht zu spät, zuzugreifen./gl/mis



