NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der maue Auftragseingang dämpfe aber die Aussichten für das zweite Halbjahr./ag/mis;