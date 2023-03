NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational nach endgültigen Zahlen von 470 auf 460 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Resultate seien letztlich ein kleines bisschen besser als die vorläufigen Kennziffern ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings mache der Ausblick des Großküchenausstatters eine starke Erholung im zweiten Halbjahr erforderlich. Der Experte überarbeitete seine Schätzungen und bleibt dabei in puncto Umsatz und Betriebsergebnis (Ebit) unter der Prognose des Konzerns./tav/ag;