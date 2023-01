NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Mit den vorläufigen Kennziffern für das vierte Quartal habe der Großküchenausstatter die Erwartungen am Markt übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rational habe sich stark entwickelt, wenngleich dies für ihn nicht ganz unerwartet komme. So habe er bereits mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal um 20 Prozent über den Markterwartungen gelegen und somit in etwa auf Höhe der nun berichteten Zahl./ajx/jha/;