NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Rational nach einer Gewinnwarnung von 460 auf 450 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne reduzierte daraufhin in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr um ein Sechstel. Die neuen Zielvorgaben des Ausrüsters von Großküchen lägen deutlich unter den Markterwartungen, die nun wieder sinken dürften./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 10:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2021 / 10:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.