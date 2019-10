NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational angesichts des Abschieds von Finanzchef Axel Kaufmann auf "Underperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Die Entscheidung von Kaufmann stehe nicht mit Meinungsverschiedenheiten, sondern einer attraktiven Karrierechance bei einem anderen Unternehmen in Zusammenhang, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den Aktien des Großküchenherstellers. Da sein Posten vorerst nicht mit einem neuen Kandidaten besetzt werde, dürfte der Störfaktor nicht allzu groß werden./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 07:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 07:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.