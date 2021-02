MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach Aussagen zu den Geschäftsaussichten im laufenden Jahr auf "Reduce" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Vor allem die operative Marge liege deutlich unter seiner und der Markterwartung - selbst wenn berücksichtigt werde, dass die Schätzung vor dem Hintergrund der Unsicherheiten durch Covid-19 besonders konservativ sei, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem hätten Produkteinführungen die Resultate des Großküchenausrüsters für 2020 negativ beeinflusst./ck/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 08:35 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



