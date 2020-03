MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Rational von 675 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Ausrüster von Großküchen blicke nun wegen der erheblichen Auswirkungen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorsichtiger auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung (Ebit) in diesem Jahr, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ausmaß des negativen Ertragseffektes habe ihn überrascht./la/bek



