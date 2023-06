HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rational nach einer bankeigenen Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Der Hersteller von Großküchengeräten sei nach wie vor ein qualitativ hochwertiges Unternehmen und dürfte glänzende Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren haben, schrieb Analystin Cansu Tatar in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ag;