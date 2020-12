FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen nach einer Erhöhung der Unternehmensprognosen für 2020 von 33,00 auf 36,50 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Verkaufen" belassen. Analyst Sven Kürten schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von positiven Signalen für 2021, aber auch von Risiken für das Jahr danach. So könne ein Ende der Covid-19-Pandemie 2022 zu einem spürbaren Umsatz- und Gewinnrückgang führen./bek/mis



