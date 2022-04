NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Overweight" belassen, das in US-Dollar lautende Kursziel jedoch von 62 auf 60 gesenkt. Die vom Diagnostikkonzern angehobenen Jahresziele hält Analyst Casey Woodring laut einer am Freitag vorliegenden Studie für "konservativ", da Qiagen für die zweite Jahreshälfte keine zusätzlichen coronabezogenen Produkte einbezogen habe. Daher sieht er in diesem Bereich Aufwärtspotenzial./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 20:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 20:01 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.