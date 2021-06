FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen nach einer Fachkonferenz des Bankhauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Ein Gespräch mit dem Finanzchef des Diagnostikspezialisten habe die weiterhin hohe Nachfrage nach Covid-19-Testprodukten aufgezeigt - auch wenn das Testaufkommen vor allem in den USA nachlasse, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erhöht sei derweil die Nachfrage nach spezielleren Lösungen zum Beispiel zur Untersuchung von Abwasser auf das Virus./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 05:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.