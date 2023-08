NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Spezialist für Halbleiter- & Vakuumtechnologie habe solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Nachfrage bleibe grundsätzlich gut./ag/mis;