NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Schlussquartal 2022 sei sehr stark gewesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Ausblick des Technologieunternehmens auf 2023 liege über den Erwartungen./bek/he;