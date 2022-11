NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen zum dritten Quartal von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des sich abschwächenden Wirtschaftsumfeldes sei der Auftragsfluss des Technologieunternehmens nach wie vor solide gewesen, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der rekordhohe Auftragsbestand verschaffe dem SDax-Unternehmen eine Sicht auf seine Umsatzentwicklung bis ins Jahr 2024 hinein. Nach den Quartalszahlen senkte er dennoch seine Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr./ck/he;