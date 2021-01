NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 100 auf 98 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf kurze Sicht überwögen beim Sportartikel- und Lifestyle-Konzern die Risiken, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer starken Kurserholung im vergangenen Jahr dürfte die Aktie wie auch die Papiere der Wettbewerber zunächst unter Druck stehen. Auf Sicht von zwölf Monaten sei er aber weiter optimistisch./bek/l



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2021 / 00:45 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.