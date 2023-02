NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 65 Euro gesenkt. Puma bleibe langfristig eine gute Wachstums- und Margenstory, und werde auch 2023 gut meistern, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Adidas habe aber momentan mehr Potenzial. Gerade vor Bekanntgabe der detaillierten Adidas-Bilanz am 8. März ist die Expertin sehr optimistisch für deren Aktien./ag/zb;