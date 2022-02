ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Puma SE von 108 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller habe einen nicht so optimistischen Margenausblick auf 2022 gegeben, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem rechne der Adidas-Konkurrent im laufenden sowie im kommenden Jahr mit Herausforderungen für die Branche seitens Kosten und Investitionen sowie durch eine schwer vorhersagbare Geschäftsentwicklung in China./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2022 / 05:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.