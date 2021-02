HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Puma SE von 71 auf 84 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Markenstärke treibe die Erholung des Sportartikelherstellers an, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen die Aktien bereits ausreichend bewertet./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 17:58 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 08:07 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.