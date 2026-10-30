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30.10.2026 09:38:29
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Insgesamt habe das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Die Entwicklung der Lagerbestände sei allerdings besser als gedacht./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.44%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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