FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma SE vor Quartalszahlen des Sportartikelherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die schwächer erwartete Nachfrage aus dem US-Großhandel dürfte von guten Geschäften in den Regionen EMEA (Europa, Nahost, Afrika) und Asien-Pazifik weitgehend ausgeglichen worden sein, schrieb Analyst Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./edh/ag;