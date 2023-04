NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma SE nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe moderat besser als erwartet abgeschnitten, und die Normalisierung der Lagerbestände sollte als ermutigend aufgenommen werden, schrieb Analyst James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/mis;