NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen für 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In diesem und im kommenden Jahr gebe es Gegenwind für die Profitabilität des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Situation bei den Lagerbeständen habe sich unterdessen verbessert./bek/he;