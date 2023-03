ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Margendruck im Schlussquartal sollte kaum überrascht haben, angesichts der Schwäche im asiatisch-pazifischen Raum und der üppigen Werbeaktivität in der Branche, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bezüglich des Ausblicks für 2023 erinnerte die Analystin darin, dass der Sportwarenkonzern für gewöhnlich zunächst tief staple./mis/tih;