NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Puma SE anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnkennziffern des Sportartikelherstellers bestätigten, welche Kraft aus dem Ausbau der Markenbekanntheit erwachsen könne, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies habe insbesondere die Geschäfte in den USA stark angetrieben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 12:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 12:02 / ET



