NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz habe der Sportartikelkonzern mit beruhigenden Aussagen soviel Zuversicht gestreut, wie in Zeiten der Corona-Krise von Anlegern erhofft werden konnte, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Markenbild scheine unempfindlich zu sein für den weltweiten Lock-Down./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 14:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 14:01 / ET



