NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Prudential vor der anstehenden Abspaltung des britischen Lebensversicherungs- und Vermögensmanagement-Geschäfts (M&G) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1750 Pence belassen. Seine Bewertung für den Versicherer Prudential nach der Abspaltung impliziere einen Wert von 1288 Pence je Aktie, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die M&G-Papiere dürften zwar kurzfristig unter Druck geraten, allerdings sei für die Kursentwicklung wesentlich, dass das britische Parlament am Samstag dem Brexit-Deal zustimmt./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 09:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / 09:50 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.