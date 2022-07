NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1590 auf 1450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die fundamentalen Bedingungen für den Versicherer seien im ersten Halbjahr schwierig gewesen, und kurzfristig drohe dem Neugeschäft Gegenwind, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies preise die Aktie allerdings schon mehr als angemessen ein - er sehe immer noch deutliches Kurspotenzial./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 18:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.