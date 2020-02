LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prudential vor Zahlen von 1725 auf 1749 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Versicherer dürfte künftig verstärkt im Fokus der Branchenbeobachter stehen, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe zunächst unter den Ausschreitungen in Hongkong gelitten und sei nun von der Coronavirus-Krise belastet. Sie erwarte für das vierte Quartal ein weiterhin gutes Gewinnwachstum, der Umsatz dürfte jedoch nicht ganz so stark zugelegt haben./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.