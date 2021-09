NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Prudential von 1800 auf 1640 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gordon Aitken berücksichtigte in einer am Montag vorliegenden Studie die Preisfestlegung für in Hongkong ausgegebene neue Aktien sowie die vollzogene Abspaltung von Jackson Financial in seinem Modell./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 10:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 10:09 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.