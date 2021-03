NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Prudential von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1300 auf 1800 Pence angehoben. Analyst Gordon Aitken verglich den britischen Versicherungskonzern Prudential mit seinem asiatischen Konkurrenten AIA. Der konservativere Ansatz von Prudential bei der Gewinnrealisierung stehe im Widerspruch zu seiner niedrigen Bewertung, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet damit, dass dieser Wert bei der Abspaltung des US-Geschäfts der Briten im zweiten Quartal zum Tragen kommt./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2021 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2021 / 11:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.