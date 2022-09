ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Prudential von 1685 auf 1580 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nasib Ahmed hält die Aktie des Versicherers für unterbewertet und begründete dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem mit dessen Wachstumsaussichten. Das Kursziel sinke allerdings aufgrund gekürzter Schätzungen zum Neugeschäft und wegen höher veranschlagter Eigenkapitakosten./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2022 / 17:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.