NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential von 1800 auf 1650 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Lebensversicherer. Er rechnet damit, dass die Einreisebeschränkungen der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong länger bestehen bleiben als bisher von ihm angenommen. Dazu komme die anhaltende Marktvolatilität. Allerdings sei die Aktie selbst auf Basis seiner neuen Schätzungen attraktiv bewertet und habe über 50 Prozent Luft zum neuen Kursziel./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 15:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 19:00 / ET





