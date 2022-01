NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential von 1750 auf 1800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Versicherer habe die Restrukturierung nun hinter sich und das Kapital optimiert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher dürfte nun das Volumenwachstum wieder in den Vordergrund rücken. Hier wirkten sich die demografischen Entwicklungen auf den asiatischen Märkten vorteilhaft aus./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 10:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.