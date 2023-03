NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 101,10 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel begründete das etwas niedrigere Kursziel für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft vor allem mit einem stärkeren Euro. Aktienrückkäufe, die Optimierung des Portfolios und ein größeres Zutrauen in eine Erholung der Beteiligung Tencent sprächen aber für Prosus, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek;