NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 146 auf 140,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft in einer am Montag vorliegenden Studie an die Zwischenberichte von Tencent, Delivery Hero und Mail.ru an. Bei den Anteilsscheinen des südafrikanischen Mutterkonzerns Naspers, an dem Prosus beteiligt ist, berücksichtigt Diebel den fortgesetzten Aktienrückkauf./ag/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2021 / 20:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2021 / 20:09 / BST



