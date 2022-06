ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prosus von 118 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für die Internet-Holding an, die Kurszielsenkung begründete er mit dem ebenfalls gesenkten Ziel für die asiatische Beteiligung Tencent. Prosus bleibe aber für europäische Anleger weiterhin eine gute Gelegenheit, sich bei dem unterbewerteten chinesischen Internetkonzern zu engagieren. Nach dem jüngsten Kursrückschlag sei das Aufwärtspotenzial auch zum neuen Kursziel hoch, weshalb es bei der Kaufempfehlung bleibe./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 03:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.