ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Prosus mit "Outperform" und einem Kursziel von 126 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Joseph Barnet-Lamb verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf den Abschlag der Aktie der Beteiligungsgesellschaft auf den Nettovermögenswert. Unter anderem verwies er dabei auf die aktuellen Bewertungen der börsennotierten Anteile, inklusive des chinesischen Internet-Unternehmens Tencent./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 17:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2020 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.