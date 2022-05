NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach Angaben des Unternehmens zum Nettovermögenswert und zu Beteiligungen veranschlagte Analyst Sebastian Patulea diese in einer am Dienstag vorliegenden Studie in seinen Schätzungen und erhöhte dementsprechend sein Kursziel für die Papiere der Internet-Holdinggesellschaft./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 11:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.