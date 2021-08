NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Prosus mit Blick auf einen Zukauf auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Übernahme des indischen Zahlungsabwicklers Billdesk sei "einer der besten Deals" in der Geschichte der niederländischen Internet-Holding, schrieb Analyst Ken Rumph am Dienstag in einer ersten Reaktion. Allerdings schränke die Verwendung von Barmitteln für die Zahlung des Kaufpreises das Potenzial für größere Aktienrückkäufe als bislang angekündigt ein./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2021 / 03:24 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2021 / 03:24 / ET





