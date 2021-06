NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 83 auf 89 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Plan, die Überkreuzbeteiligung an Naspers aufzustocken, mache das Konstrukt des Beteiligungsunternehmens noch komplexer, schrieb Analyst Ken Rumph in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies habe bei der Aktie bereits zu einem zusätzlichen Abschlag geführt. Zu seinem höheren Kursziel trage ein mögliches Scheitern des Vorhabens bei./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 20:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 20:23 / ET



