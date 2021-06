NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Prosus auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Kauf von Stack Overflow berge hohes Potenzial, schrieb Analyst Ken Rumph in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bedeutung des Deals liege aber weniger darin als in der Tatsache, dass sich die Internet-Beteiligungsgesellschaft davon wegbewege, Wertepotenzial von Tencent freizusetzen. Sie tendiere mehr zu einer komplexen Softbank-ähnlichen Struktur./ajx/tih



