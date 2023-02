ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In seiner europäischen Internet- und Medienstudie habe er Daten und Umfrageergebnisse zur Wiedereröffnung Chinas verwertet, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus generiere fast 70 Prozent ihres Umsatzes über die chinesische Tencent. Das bedeute, dass eine günstigere Konjunktur und eine stabile bis sich verbessernde Internetregulierung eine stärkere Neubewertung ermöglichen könnten./ck/mis;