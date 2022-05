ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum ersten Quartal von 11,30 auf 8,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Fernsehkonzern habe die Erwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aber vor allem angesichts der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken seien die Ziele des Unternehmens sehr ambitioniert. Er stelle diese in Frage./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 20:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 20:16 / UTC



